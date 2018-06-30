Эксперты аналитической компании Etellekt зафиксировали в Мексике более 500 эпизодов нападений на политиков с сентября 2017 года. 1 июля в Мексике пройдут всеобщие выборы Фото: EPA Среди погибших числятся кандидаты в мэры и депутаты. Всего эксперты зафиксировали более 500 эпизодов нападений на желающих баллотироваться. Mañana viernes la actualización del Indicador de Violencia Política de @etellekt_ ante las recientes agresiones registradas en diversos estados del país. Al momento asciende a 135 el número de políticos asesinados, 48 eran precandidatos y candidatos. #Elecciones2018 #Chilapa. — Etellekt (@etellekt_) 29 червня 2018 р. Руководитель Etellekt Рубен Салазар пояснил AFP, что такая статистика связана с деятельностью наркокартелей, которые "избавляются от неудобных политиков".При этом количество убитых в ходе этой избирательной кампании во много раз превышает число жертв насилия в период перед прошлыми выборами в 2012 году – тогда погибли девять политиков.1 июля в Мексике будут выбирать президента, 128 членов Сената, 500 депутатов Конгресса и 3,4 тыс. региональных чиновников. Всего в гонке участвуют 15 тыс. кандидатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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