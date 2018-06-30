Сотрудники правоохранительных органов Колумбии изъяли более 5 т кокаина в бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил страны (FARC). Об этом сообщает глава национальной полиции Хорхе Эрнандо Ньето, сообщает со ссылкой на Twitter правохранителя.

По его словам, наркотики обнаружили во время спецоперации, которая длилась менее 24 часов в муниципалитете Тумако в западном департаменте Нариньо. Ньето добавил, что склад с кокаином принадлежал организованной преступной группировке Guacho, в которой состоят бывшие повстанцы.

В мае военнослужащие ВМС Колумбии изъяли у членов FARC 932 кг кокаина, который перевозился на судне Dona Eli возле устья реки Микай в юго-западном муниципалитете Лопе-де-Микай. Груз наркотиков предполагалось доставить в страны Центральной Америки.

Леворадикальная повстанческая группировка FARC была создана в Колумбии в 1964 году после начала гражданской войны в Колумбии. В 2001 году Госдепартамент США внес FARC в список террористических организаций, позднее группировка попала в аналогичный список Евросоюза. За время войны погибли 260 тыс. человек, еще 6 млн колумбийцев стали беженцами. В сентябре 2016 года власти страны подписали договор о прекращении огня с повстанцами. В октябре FARC зарегистрировала собственную политическую партию в Колумбии под названием “Общая революционная альтернативная сила”.

En menos de 24 horas @PoliciaColombia en desarrollo de la ofensiva contra el delito en #Tumaco, incautó más de 5 toneladas de cocaína, otra ’despensa’ de la organización delincuencial de ’#Guacho’ hallada por la #FuerzaPública. pic.twitter.com/ICvR1eqfvH — General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) 29 червня 2018 р.

Как сообщал власти Колумбии сообщили об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов.

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