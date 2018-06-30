Министерство образования и науки Украины вместе с Минсоцполитики, Минкультом и Минмолодежи разработают национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях.

Глава директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова отметила, что борьба с травлей должна стать государственной политикой, сообщила пресс-служба МОН, передает со ссылкой на .

В качестве примера она привела Швецию, где за противодействие буллингу отвечает уполномоченный работник минобразования.

В Украине профильные ведомства и общественные организации будут проводить тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды. С помощью специальных учебников и лекций детей будут учить толерантности и нетерпимости к насилию.

Тра́вля или бу́ллинг (англ. bullying), а также мо́ббинг (англ. mobbing, от mob толпа) агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны.

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