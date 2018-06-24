Компания создала проект искусственного интеллекта Medical Brain, который способном самостоятельно предсказать смерть пациента на основе полученных медицинских данных, передает со ссылкой на .

Система базируется на составлении нейросетей, приспособленных для автономного обучения и развития.

Программа сможет прогнозировать не только вероятность смерти или выздоровления пациента, но и сроки нахождения в больнице и шансы повторного заболевания.

Искусственный интеллект анализирует ранее недоступные данные о пациенте, такие как записи из PDF-файлов и старых диаграмм. В прошлом анализ данных требовал от врачей больших временных затрат, однако теперь, это время они могут уделять пациентам.

Кроме того, система позволит быстрее и эффективнее делать предположения о ходе развития болезни.

По словам авторов проекта, Medical Brain смог предсказать смерть женщины, больной раком груди, точнее, чем врачи.

По оценкам врачей, пациентка могла умереть с вероятностью в 9,3%. Однако, проанализировав 175,6 тысяч факторов, Medical Brain дал другой результат, определив вероятность смерти женщины в ближайшие дни в 19,9%. Больная скончалась в больнице через несколько суток после этого.

Авторы проекта уверены, что новая система в будущем позволит ставить более точные диагнозы, а значит, спасти множество жизней.

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