Ирландия заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в Европейском союзе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает со ссылкой на .

Указано, что 28 июня в рамках официального визита в Ирландию состоялись встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой Нижней палаты Парламента Ирландии Шоном О'Фарилом и вице-премьер-министром - министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коуэном.

Основными в повестке дня встреч были вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Украиной и Ирландией в политической, экономической, консульской и других сферах, в том числе евроатлантическая интеграция Украины и пути противодействия агрессии России.

"Ирландская сторона заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в ЕС, а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с Украиной, прежде только в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, фармацевтики, культурного обмена между университетами и т.п.", - подчеркивается в сообщении.

В частности, стороны достигли договоренности направить в Украину торгово-экономическую миссию для обработки на месте дальнейших путей развития бизнес-связей.

Напомним, глава Украины Павел Климкин анонсировал, что в Украине скоро откроется посольство Ирландии.

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