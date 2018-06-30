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Войнович о Сенцове: Срок голодовки приближается к 50 дням, это уже что-то заоблачное
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30.06.2018 03:17
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Власти РФ никогда не выполнят требование украинского режиссера
Олега Сенцова и не освободят всех политзаключенных, отметил
российский писатель Владимир Войнович. Войнович о Сенцове: Я не
представляю, сколько человек может выдержать! Скриншот: Детский
недетский вопрос / YouTube "Я не представляю, сколько человек может
выдержать! Срок голодовки приближается к 50 дням, на мой взгляд,
это уже что-то заоблачное. Я все-таки думаю, что если он не умрет
(дай, Бог, конечно!), то вот тут будет сделан ход, что называется
не назад, а вбок – какой-то обмен", – допустил
Войнович.По его словам, "Сенцов требует то, на что власти никогда
не пойдут – освобождение всех [политзаключенных]"."Но если они
его выпустят, то после этого они могут снять с себя всякую
ответственность: хочешь – голодай, хочешь – умирай, мы за
тебя уже не отвечаем. Пока же власти за него в ответе. Но вообще, я
боюсь повторения истории с [правозащитником] Анатолием
Марченко – политзаключенным, который умер в результате
голодовки", – отметиль писатель.Диссидент
Марченко, осужденный на 10 лет за "антисоветскую
пропаганду", скончался в 1986 году в возрасте 48 лет. Он
держал голодовку 117 дней, требуя освободить всех
политзаключенных в СССР.Войнович входит в список 130 деятелей науки
и культуры, которые призвали власти РФ освободить
Сенцова. Режиссер был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта.Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской
области. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К
режиссеру не допускают украинского омбудсмена Людмилу
Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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