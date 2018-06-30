Власти РФ никогда не выполнят требование украинского режиссера Олега Сенцова и не освободят всех политзаключенных, отметил российский писатель Владимир Войнович. Войнович о Сенцове: Я не представляю, сколько человек может выдержать! Скриншот: Детский недетский вопрос / YouTube "Я не представляю, сколько человек может выдержать! Срок голодовки приближается к 50 дням, на мой взгляд, это уже что-то заоблачное. Я все-таки думаю, что если он не умрет (дай, Бог, конечно!), то вот тут будет сделан ход, что называется не назад, а вбок – какой-то обмен", – допустил Войнович.По его словам, "Сенцов требует то, на что власти никогда не пойдут – освобождение всех [политзаключенных]"."Но если они его выпустят, то после этого они могут снять с себя всякую ответственность: хочешь – голодай, хочешь – умирай, мы за тебя уже не отвечаем. Пока же власти за него в ответе. Но вообще, я боюсь повторения истории с [правозащитником] Анатолием Марченко – политзаключенным, который умер в результате голодовки", – отметиль писатель.Диссидент Марченко, осужденный на 10 лет за "антисоветскую пропаганду", скончался в 1986 году в возрасте 48 лет. Он держал голодовку 117 дней, требуя освободить всех политзаключенных в СССР.Войнович входит в список 130 деятелей науки и культуры, которые призвали власти РФ освободить Сенцова. Режиссер был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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