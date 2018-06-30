Онлайн-аукцион IronPlanet объявил о продаже самолета Lockheed Jetstar 1962 года, который когда-то принадлежал американскому певцу Элвису Пресли.

В прошлом году машину купили за $ 430 тыс. Теперь хозяин выставил ее на торги. Ставки принимают до 27 июля, передает со ссылкой на .

Ржавый самолет "короля рок-н-ролла" стоит неподвижно 36 лет в американском Росвелле, штат Нью-Мехико. На фото видно, что краска облущилась и металл поржавел, панель приборов разобрана, двигатель отсутствует. Выдуманый певцом дизайн салона включает красные кресла, такого же цвета ковер и украшенные золотом деревянные детали.

Аукцион и некоторые эксперты уверяют, что дизайн салона самолета разработал сам Пресли. Бывший хозяин Рой Маккей утверждает, что интерьер придумал именно он.

"Когда я купил самолет, он напоминал гроб, окрашенную в два оттенка серого", - говорит.

Федеральное управление гражданской авиации не располагает информацией об изменениях в салоне самолета.

После окончания срока эксплуатации самолеты распиливают на части. Новые функции получает практически все. Корпус превращают в гостинице или офисные помещения, стулья и часть корпуса используют вместо офисной мебели, а крылья - вместо крыш для домов.

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