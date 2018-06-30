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РФ попытается аннулировать расширение мандата Организация по запрещению химического оружия
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30.06.2018 03:49
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Организация по запрещению химического оружия, получив право
называть виновных в химатаках, может перестать существовать в
прежнем виде, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров о
расширении мандата ОЗХО: Это очень опасно Фото: EPA По его словам,
получение ОЗХО права называть виновных в химатаках "нарушает все
положения Конвенции о запрещении химического оружия."Я считаю, что
этот шаг не был тщательно продуман, потому что это очень
опасно", – отметил дипломат.Лавров сообщил, что РФ хочет
аннулировать решение на конференции государств-участников ОЗХО."Но
если оно не будет отменено, думаю, что дни ОЗХО будут сочтены, по
крайней мере, она перестанет быть по-настоящему всемирной
организацией", – пояснил он.27 июня в Гааге за расширение
мандата ОЗХО проголосовали 82 участника организации, 24
выступили против. До этого Кремль обвиняли в пособничестве
химическим атакам в Сирии, а также
применении нервно-паралитического агента в Великобритании
во время покушения на бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля.
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