Комитет Палаты представителей Конгресса по иностранным делам принял проект резолюции Палаты представителей Конгресса "О поддержке стран Восточной Европы и ", передает со ссылкой на .

В проекте резолюции, представленном в Конгрессе конгрессменом-демократом Стивом Коэном в апреле 2017 года, осуждается нарушение Российской Федерацией Хельсинских принципов по отношению к суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщает Голос Америки.

В проекте также выражается поддержка санкций введенных против России из-за ее действия в Крыму и на Донбассе. Проект подчеркивает, что эти санкции продолжаются до восстановления суверенитета Украины над Крымом и полного выполнения Минских договоренностей, соответственно.

готово держать двери открытыми для стран, имеющих право вступить в альянс и отвечает необходимым критериям членства.

Проект резолюции свидетельствует о поддержке для стран Центральной и Восточной Европы в области политики, экономики и безопасности.

Конгресс - федеральный законодательный орган Соединенных Штатов Америки, состоит из палаты представителей (435 депутатов, избираемых сроком на 2 года) и Сената.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира