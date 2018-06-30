В течение первых пяти месяцев в Украине было произведено 393,4 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, что на 8,8% меньше, чем за подобный период прошлого года, передает со ссылкой на .

За последний месяц сокращение составляет 9,5% (в мае произвели 81,6 тыс. тонн продукции). Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Украины

В разрезе отдельных категорий наблюдаются следующие темпы изменения объемов производства: пшеничного хлеба за пять месяцев вироблилы 163,9 тыс. тонн, что на 8,9% меньше, ржано-пшеничной и пшенично-ржаной - 124,3 тыс. тонн (- 9,1%), булочных изделий - 99,7 тыс. тонн (-7,2%), диетического хлеба - 0,6 тыс. тонн (-7,4%). Наибольший спад производства наблюдается по ржаного хлеба, производство которого составляло 2,8 тыс. Тонн - на 40,4% меньше, чем за подобный период прошлого года.

В то же время, производство других видов хлеба выросло на,28,3% до 2,04 тыс. Тонн, что может свидетельствовать о снижении производства социальных категорий продукции, и наращивание "прибыльных" видов хлеба.

В Украине в январе-мае 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 18,4% подорожал хлеб. Ожидается, что хлеб нового урожая подорожает на 20-25%.

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