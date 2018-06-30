Из-за нарушений украинских аграриев погибли 18 тыс. семей пчел, рассказал президент Союза пасечников Владимир Стретович. Пчелы массово не гибнут только в Закарпатской области Фото: pixabay.com "Можно назвать одну область – Закарпатскую, где нет больших массивов посевов и где нет случаев отравлений. А так практически во всех областях случаи отравлений пчел: в одних – больше, в других – меньше", – уточнил он.По словам Стретовича, такого массового отравления пчел в Украине еще не было. В прошлом году случаи гибели пчел имели эпизодический характер."Количество погибших семей пчел – около 18 тыс. Если взять среднюю стоимость семьи 2,4–2,6 тыс. грн, то можно представить, какой вред нанесен частным хозяйствам. Замечу, что здесь не пострадали промышленные пасеки, а пострадали только пасечники, которые держат пчел в своем хозяйстве. Экономически это отдельно не отразится на производстве меда. Вопрос заключается в том, что понадобится время, чтобы восстановить это поголовье", – пояснил знаток.Стретович добавил, что в Украине существуют законодательные нормы, регулирующие вопросы обработки сельскохозяйственных посевов, но фермеры их не соблюдают из-за отсутствия контроля и наказаний за нарушения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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