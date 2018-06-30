|
В Украине наблюдается массовая гибель пчел
|
30.06.2018 04:28
|
Из-за нарушений украинских аграриев погибли 18 тыс. семей пчел,
рассказал президент Союза пасечников Владимир Стретович. Пчелы
массово не гибнут только в Закарпатской области Фото: pixabay.com
"Можно назвать одну область – Закарпатскую, где нет больших
массивов посевов и где нет случаев отравлений. А так практически во
всех областях случаи отравлений пчел: в одних – больше, в
других – меньше", – уточнил он.По словам Стретовича,
такого массового отравления пчел в Украине еще не было. В прошлом
году случаи гибели пчел имели эпизодический характер."Количество
погибших семей пчел – около 18 тыс. Если взять среднюю
стоимость семьи 2,4–2,6 тыс. грн, то можно представить, какой вред
нанесен частным хозяйствам. Замечу, что здесь не пострадали
промышленные пасеки, а пострадали только пасечники, которые держат
пчел в своем хозяйстве. Экономически это отдельно не отразится на
производстве меда. Вопрос заключается в том, что понадобится время,
чтобы восстановить это поголовье", – пояснил знаток.Стретович
добавил, что в Украине существуют законодательные нормы,
регулирующие вопросы обработки сельскохозяйственных посевов, но
фермеры их не соблюдают из-за отсутствия контроля и наказаний за
нарушения.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира