Народные депутаты за основу и в целом поддержали правительственный проект закона № 4490а-1 О внутренне перемещенных лицах.

Соответствующее решение поддержало 249 парламентариев, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, основной его целью является обеспечение прав и свобод переселенцев из Крыма и зоны проведения антитеррористической операции. Принятие документа должно обеспечить надлежащие условия социальной адаптации, обеспечение временным жильем, содействие в трудоустройстве и продолжение получения образования переселенцев.

Перед началом заседания премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал народных депутатов принять законопроект. По его словам, правительство приняло решение о выделении 25 миллионов гривен из Государственного бюджета на нужды переселенцев из Крыма и зоны проведения АТО, и принятие законопроекта Радой должно сопутствовать их целевому распределению.

"Это первый транш, чтобы мы заплатили за проживание этих лиц и членов их семей", - сказал Яценюк.

Как сообщалось, по последним данным, количество беженцев в Украине составляет 420 тысяч человек.

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