Организация по запрещению химического оружия, получив право называть виновных в химатаках, может перестать существовать в прежнем виде, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров о расширении мандата ОЗХО: Это очень опасно Фото: EPA По его словам, получение ОЗХО права называть виновных в химатаках "нарушает все положения Конвенции о запрещении химического оружия."Я считаю, что этот шаг не был тщательно продуман, потому что это очень опасно", – отметил дипломат.Лавров сообщил, что РФ хочет аннулировать решение на конференции государств – участников ОЗХО."Но если оно не будет отменено, думаю, что дни ОЗХО будут сочтены, по крайней мере она перестанет быть по-настоящему всемирной организацией", – пояснил он.27 июня в Гааге за расширение мандата ОЗХО проголосовали 82 участника организации, 24 выступили против. До этого Кремль обвиняли в пособничестве химическим атакам в Сирии, а также применении нервно-паралитического агента в Великобритании во время покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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