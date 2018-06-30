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РФ попытается аннулировать расширение мандата Организации по запрещению химического оружия
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30.06.2018 04:36
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Организация по запрещению химического оружия, получив право
называть виновных в химатаках, может перестать существовать в
прежнем виде, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Лавров о расширении мандата
ОЗХО: Это очень опасно Фото: EPA По его словам, получение ОЗХО
права называть виновных в химатаках "нарушает все положения
Конвенции о запрещении химического оружия."Я считаю, что этот шаг
не был тщательно продуман, потому что это очень опасно", –
отметил дипломат.Лавров сообщил, что РФ хочет аннулировать решение
на конференции государств – участников ОЗХО."Но если оно не будет
отменено, думаю, что дни ОЗХО будут сочтены, по крайней мере она
перестанет быть по-настоящему всемирной организацией", –
пояснил он.27 июня в Гааге за расширение мандата ОЗХО
проголосовали 82 участника организации, 24 выступили против.
До этого Кремль обвиняли в пособничестве химическим атакам в Сирии,
а также применении нервно-паралитического агента в
Великобритании во время покушения на бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля.
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