Одна из стран-членов заблокировала все выводы Европейского совета, пока не будут удовлетворены ее требования относительно решения саммита по вопросу миграции. В кулуарах саммита европейские дипломаты уточнили, что этой страной, которая блокирует решение заседания, является Италия, передает со ссылкой на .

"В связи с тем, что одна из стран-членов поставила на паузу свою позицию относительно всех выводов, никаких решений на данном этапе принято не было", - сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета.

Как планируется лидеры ЕС также обсудят продление санкций против России.

Европейский совет на первой сессии своего заседания обсудил вопросы безопасности и обороны, создание рабочих мест, экономического роста и конкурентной способности, бюджета на 2021-2027 годы, а также другие проблемы, включая расширение ЕС, а также сбивания самолета рейса МН17.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира