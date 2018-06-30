16 июля президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин должны встретиться в Хельсинки. Именно в этом городе в 1975 году 35 стран, включая СССР, договорились ценить права человека, напомнил конгрессмен от Демократической партии Стени Хойер. Хойер: Путин еще раз превратил Россию в автократию Фото: EPA "Именно в Хельсинки в 1975 году 35 стран, включая Советский Союз, договорились ценить права человека и основные свободы своих народов", – напомнил он.По словам Хойера, Путин "еще раз превратил Россию в автократию, где права людей значительно сократились".Конгрессмен добавил, что президент США на переговорах должен потребовать от Путина прекратить оккупацию Крым, а также дестабилизацию на востоке Украины и в Сирии. "Если президент Трамп проигнорирует эти вопросы, это станет его отказом выполнять свои обязанности", – подчеркнул Хойер.Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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