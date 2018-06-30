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Конгрессмен США о будущей встрече Трампа и Путина в Хельсинки: Это насмешка над историей
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30.06.2018 04:44
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16 июля президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин
должны встретиться в Хельсинки. Именно в этом городе в 1975 году 35
стран, включая СССР, договорились ценить права человека, напомнил
конгрессмен от Демократической партии Стени Хойер. Хойер: Путин еще
раз превратил Россию в автократию Фото: EPA "Именно в Хельсинки в
1975 году 35 стран, включая Советский Союз, договорились ценить
права человека и основные свободы своих народов", – напомнил
он.По словам Хойера, Путин "еще раз превратил Россию в автократию,
где права людей значительно сократились".Конгрессмен добавил, что
президент США на переговорах должен потребовать от Путина
прекратить оккупацию Крым, а также дестабилизацию на востоке
Украины и в Сирии. "Если президент Трамп проигнорирует эти
вопросы, это станет его отказом выполнять свои обязанности", –
подчеркнул Хойер.Переговоры лидеров лидеров США и
РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя
предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить
дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что
Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство
Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в
Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных
Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон
Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.
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