Вторая за прошлый год попытка запустить первую в Японии ракету частной разработки MOMO завершилась безуспешно. Как сообщила в субботу компания-разработчик Interstellar Technologies, она упала и взорвалась сразу после старта, передает

Запуск был осуществлен из района города Таики на северном острове Хоккайдо. Ракета смогла подняться в воздух только на несколько десятков метров, после чего из двигателя пошел черный дым. После ее падения из-за взрыва на стартовой площадке начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал, огонь был кстати потушен.

В настоящее время Interstellar Technologies выясняет причины возникшей неисправности. Предыдущий запуск ракеты, осуществленный в июле 2017 года, также завершился неудачей. Тогда у MOMO возникли проблемы с передачей телеметрии в центр управления, в результате чего было принято решение в экстренном порядке остановить двигатель, и она упала в Тихий океан.

Как сообщал Китай запустил два спутника для тестирования новых технологий.

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