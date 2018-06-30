Национальный банк вводит плату за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек. Об этом сообщает со ссылкой на постановление Национального банка Украины.

Согласно документу, тариф за выдачу монет номиналом 10 копеек составлять 20 гривен за тысячу штук, номиналом 50 копеек — 35 гривен за тысячу монет. В то же время выдача монетам номиналом 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатной.

На сегодня выдача любых монет осуществляется бесплатно.

Как сообщал в Украине сегодня находится в обращении около 7 млн штук монет номиналом 1 и 2 гривны. Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

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