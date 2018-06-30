Очистка банковской системы Украины стоило стране 4,5 миллиарда евро на фоне больших долговых выплат и военных расходов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, передает со ссылкой на .

"Мы провели очистки банковской системы, и это стоило нам 4,5 миллиарда евро. В ближайшие пять лет нам нужно вернуть 33 миллиардов долларов", - сказал он.

Обслуживание государственного долга, в большей части сформированного в 2007-2013 годах, обходится стране в 5 млрд долларов в год, что практически соответствует расходам на оборону.

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