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Украинский бюджет "потерял" 4,5 млрд евро
30.06.2018 05:20
Украинский бюджет "потерял" 4,5 млрд евро По теме:

Очистка банковской системы Украины стоило стране 4,5 миллиарда евро на фоне больших долговых выплат и военных расходов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, передает со ссылкой на .

"Мы провели очистки банковской системы, и это стоило нам 4,5 миллиарда евро. В ближайшие пять лет нам нужно вернуть 33 миллиардов долларов", - сказал он.

Обслуживание государственного долга, в большей части сформированного в 2007-2013 годах, обходится стране в 5 млрд долларов в год, что практически соответствует расходам на оборону.







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