|Украинский бюджет "потерял" 4,5 млрд евро
|30.06.2018 05:20
|
Очистка банковской системы Украины стоило стране 4,5 миллиарда евро на фоне больших долговых выплат и военных расходов.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, передает со ссылкой на .
"Мы провели очистки банковской системы, и это стоило нам 4,5 миллиарда евро. В ближайшие пять лет нам нужно вернуть 33 миллиардов долларов", - сказал он.
Обслуживание государственного долга, в большей части сформированного в 2007-2013 годах, обходится стране в 5 млрд долларов в год, что практически соответствует расходам на оборону.
Поделитесь статьей с друзьями