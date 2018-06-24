|Наряд на свадьбу: 7 уловок, чтобы выглядеть стройнее
|24.06.2018 16:37
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Женщинам всегда не нравится что-то в их фигуре, и они панически стремятся это что-то скрыть, спрятать, отвлечь внимание. Но когда ты – свидетельница на свадьбе у подруги, то приходится выкручиваться, чтобы выглядеть стройнее. Nashasvadba.net поможет подобрать правильный наряд на свадьбу.
Длинный аксессуар: бусы
Длинные многослойные бусы значительно удлинят вашу фигуру зрительно и отвлекут внимание от нетонкой шеи и лишнего подбородка. Если ты выбираешь многослойные бусы, то высокий их ярус должен быть выше уровня груди.
Теплый аксессуар: шарф
Шарф для гостьи или свидетельницы, желающей скрыть свои лишние сантиметры, просто идеальное решение проблемы. Только главное так его закрутить, чтобы концы свисали опять-таки вертикально, а не закручивались вокруг шеи.
Ярки аксессуар: брошь
Идеальная брошь средних размеров. Ее лучше только размещать на лацкане жакета или блузы. Секрет ее успешного применения в том, что она создает асимметрию и соответственно отвлекает взгляд от посторонних мест.
Высокий аксессуар: обувь на каблуке
Каблук легко и эффективно сделает фигуру любой женщины более грациозной, ровной и, что самое главное, стройной. Но не гонись за злополучной тонкой шпилькой: она, наоборот, только подчеркнет твои полные ноги. Каблук должен быть достаточной толщины, высоты и максимальной устойчивость. А если ты свидетельница, тебе за невестой весь день ходить.
V-образный вырез – хит сезона
Для свидетельницы, желающей на свадьбе выглядеть стройнее, подойдут любые блузы, платья с V-образным вырезом. Такой вариант удлиняет силуэт, акцентируя внимание на лице и шее. Так что в твоей власти руководить взглядами других. А декольте еще никто не отменял.
Орнаментальный декор в одежде на свадьбу
Блузку для наряда на свадьбу лучше выбирать с диагональным рисунком, но не слишком броским. Отлично будут смотреться запахили вертикальный ряд пуговиц. Такие решения значительно сузят силуэт, делая фигуру стройнее.
И снова – запах
Популярнее только оказались блузы и платья с запахом. Они актуальны для любого сезона и подходят под фигуру любого типа. Секрет в том, что они используют эффект асимметрии, тем самым отвлекая внимание от проблемных зон. Обрати внимание, чтобы ни орнамента, ни мелкого рисунка не было на ткани, иначе ты рискуешь создать обратный эффект.