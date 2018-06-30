Шведские чиновники не участвовали в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в РФ, но теперь хотят поддержать свою национальную сборную в 1/8 финала турнира, рассказала министр иностранных дел Маргот Вальстрем. 3 июля Швеция сыграет против Швейцарии Фото: EPA Она напомнила, что Стокгольм поддержал протест Лондона после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Шведские чиновники не участвовали в церемонии открытия мундиаля.Теперь власти Швеции решили поддержать свою "потрясающую футбольную команду". Вальстрем отметила, что это решение было согласовано с Великобританией.Список высокопоставленных лиц, которые посетят РФ будет опубликован в ближайшее время.Швеция вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с первого места в группе F, опередив Мексику, Южную Корею и Германию.3 июля в Санкт-Петербурге шведская сборная сыграет с национальной командой Швейцарии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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