Шведские чиновники не участвовали в церемонии открытия чемпионата
мира по футболу в РФ, но теперь хотят поддержать свою национальную
сборную в 1/8 финала турнира, рассказала министр иностранных дел
Маргот Вальстрем. 3 июля Швеция сыграет против Швейцарии Фото: EPA
Она напомнила, что Стокгольм поддержал протест Лондона после
отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии. Шведские чиновники не участвовали в
церемонии открытия мундиаля.Теперь власти Швеции решили поддержать
свою "потрясающую футбольную команду". Вальстрем отметила, что это
решение было согласовано с Великобританией.Список
высокопоставленных лиц, которые посетят РФ будет опубликован в
ближайшее время.Швеция вышла в 1/8 финала чемпионата мира по
футболу с первого места в группе F, опередив Мексику, Южную Корею и
Германию.3 июля в Санкт-Петербурге шведская сборная сыграет с
национальной командой Швейцарии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира