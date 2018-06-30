|Дочка Віри Брежнєвої показала миле фото з мамою
|30.06.2018 05:40
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Співачка часто публікує нові знімки зі своїми донечками-красунями. А ось Соня Кіперман в рази рідше публікує світлини з мамою. Але на цей раз дівчина потішила своїх шанувальників сімейним фото.
Нещодавно Віра разом з дітьми відправилася відпочивати на узбережжя Італії, звідки щедро ділиться фотографіями. Соня виклала кадр зі своєю мамою: на ньому вони позують в купальниках. Фігура у Брежнєвої - ідеальна, як і в 17-річної дочки!
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