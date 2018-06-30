Шведский апелляционный суд округа Швеа, который ранее приостановил действие выполнения решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа, отказал Нафтогазу в восстановлении исполнения решения.

Таким образом, апелляционный суд оставил в силе свое решение от 13 июня, сообщает пресс-служба российского Газпрома, передает со ссылкой на .

Ранее в Нафтогазе сообщали, что подали в апелляционный суд необходимые документы для размораживания выполнения решения Стокгольмского арбитража. Там также заявляли, что такое решение является временным.

Напомним, Национальная акционерная компания обратилась в Апелляционный суд Швеции, которая рассматривает обжалования решения Стокгольмского арбитража, ведь 14 июня стало известно, что добился приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу против Нафтогаза.

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