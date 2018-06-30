С 1 августа тариф на подкрепление касс украинских банков разменными монетами номиналом 10 копеек будет составлять 20 грн за 1 тыс. штук, номиналом 50 копеек – 35 грн. В июле Нацбанк Украины прекратит чеканить монеты мелких номиналов Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr Согласно ему, с 1 августа тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 копеек будет составлять 20 грн за 1 тыс. штук, номиналом 50 копеек – 35 грн. Выдача монет более мелких номиналов останется бесплатной.С 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1–4 копейки, будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5–9 копеек, будет округляться в сторону увеличения.Также НБУ прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, но они продолжат находиться в обороте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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