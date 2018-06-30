заявил, что в ближайшее время подаст в Верховную Раду предложение поправок в Конституцию, передает со ссылкой на .

Они должны закрепить стремление Украины вступить в Европейский Союз и . Об этом он сказал на торжествах по случаю Дня Конституции Украины в четверг, 28 июня, в . Текст речи опубликовал сайт главы государства.

"Нельзя менять Конституцию под конкретных лиц ... Коренные изменения в Конституцию должны вызреть, чтобы не выглядеть скороспелыми и конъюнктурными", - подчеркнул Порошенко. Он оценил достижения по реформе судов и децентрализации и отметил, что в ближайшее время должна отменить депутатскую неприкосновенность.

Еще одной важным изменением в Основной закон глава государства считает "отражение в Конституции Крыма". Речь идет о праве крымских татар на самоопределение в составе Украинского государства. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, присутствовавший на празднике, добавил, что необходима такая смена, которая бы по меньшей мере "означала восстановление прав крымскотатарского народа, а также укрепляла украинство в Крыму, решала вопрос возвращения Крыма и создавала равные условия для всех людей, живущих на полуострове ".

В середине июня Конституционный Суд Украины признал конституционным президентский законопроект о внесении изменений в статью 80 Основного закона (об отмене неприкосновенности народных депутатов), согласно которому предусматривается введение этой нормы изначально 2020 года.

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