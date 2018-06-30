У 2017 році журнал People вп'яте назвав Джулію Робертс найкрасивішою жінкою світу. А тепер на неї можна підписатися - Джулія нарешті зареєструвалася в Instagram.







Зірка фільмів «Красуня», «Їж, молись, кохай» і «Нестерпні леді» поки ні на кого не підписалася, зате на неї вже підписані 559 тисяч користувачів, а її перше набрало 239 тисяч лайків.



Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts) 26 Чер 2018 р. о 12:57 PDT



А ти підпишешся?



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