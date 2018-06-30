|Оце так: Джулія Робертс завела Instagram
|30.06.2018 06:17
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Зірка фільмів «Красуня», «Їж, молись, кохай» і «Нестерпні леді» поки ні на кого не підписалася, зате на неї вже підписані 559 тисяч користувачів, а її перше набрало 239 тисяч лайків.
А ти підпишешся?
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