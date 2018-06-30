По данным источников телеканала NBC News, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын может попытаться скрыть некоторые ядерные объекты, так как надеется еще раз обсудить условия денуклеаризации Корейского полуострова с администрацией США. Спецслужбы США знают о секретных предприятиях Северной Кореи – СМИ Фото: EPA По их данным, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын может попытаться скрыть объекты, где проходят работы, так как надеется еще раз обсудить условия денуклеаризации Корейского полуострова с администрацией США, рассчитывая на большие уступки в этом вопросе.Более того, власти КНДР настаивают на производстве ядерного оружия, которое "необходимо для выживания".Отмечается, что помимо ядерного центра в Йонбене есть еще несколько подобных секретных предприятий. При этом спецслужбы США якобы знают об их расположении и деятельности.12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.13 июня глава Белого дома заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует. 21 министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что Пхеньян еще не начал предпринимать шаги по реализации программы ядерного разоружения.22 июня представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что госсекретарь Майк Помпео планирует в ближайшее время встретиться с правительством Северной Кореи ради имплементации результатов саммита США и КНДР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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