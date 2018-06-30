|"Прощать можно тех, кто кается" - Филарет о русских на Донбассе
|30.06.2018 06:28
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Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, передает со ссылкой на .
"Прощать можно того, кто кается. Кто не кается, тому и Бог не прощает. Для примера - два разбойника на крестах. Одного Бог простил, а другого не простил. Оба - воры. Почему не простил другого? Один покаялся, а второй - нет. То же самое относится к войне. Кто признает себя виновным и исправится, - их надо простить. А кто совершил преступление и не раскаивается, прощения не заслуживает. Бог тоже его не прощает", - сказал он.
Нельзя ненавидеть Украину, которая тебя кормит - Филарет
Полное интервью с патриархом Филаретом читайте в журнале "Країна" от 28 июня.
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