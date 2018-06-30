|За сутки на Донбассе украинские военные уничтожили трех боевиков – Объединенные силы
|30.06.2018 06:33
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Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о прекращении огня с 1 июля. Подобные перемирия уже объявлялись несколько раз, но ни разу не удалось добиться их длительного соблюдения.
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