Оккупанты обстреливали из минометов, гранатометов и пулеметов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Двое украинских военных получили ранения Фото: Міністерство оборони України / Facebook Отмечается, что украинские подразделения ликвидировали трех боевиков и двоих ранили.Сепаратисты использовали минометы, гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Новозвановки, Новотошковского и Крымского (Луганская область), а также Новомихайловки, Светлодарска, Травневого, Луганского, Авдеевки, Марьинки, Верхнеторецкого, Невельского, Павлополя, Водяного, Лебединского, Широкино и Гнутово (Донецкая область), говорится в сводке. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/399901950502427 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о прекращении огня с 1 июля. Подобные перемирия уже объявлялись несколько раз, но ни разу не удалось добиться их длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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