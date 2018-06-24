|В Совете Европы осудили нападение на ромов во Львове
|24.06.2018 16:38
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Совет Европы осудил набег на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтґен в своем Twitter, передает
"Мы осуждаем еще одну атаку на ромов, про которую нам стало
известно из сегодняшнего сообщения полиции. Нам страшно, на этот
раз погиб один человек. Мы ожидаем полного и прозрачного
расследования без задержки", - написал он.
Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. Львовские полицейские задержали семь злоумышленников, причастных к нападению. В результате нападения на лагерь ромов четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.