Совет Европы осудил набег на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтґен в своем Twitter, передает

"Мы осуждаем еще одну атаку на ромов, про которую нам стало известно из сегодняшнего сообщения полиции. Нам страшно, на этот раз погиб один человек. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без задержки", - написал он.



Как сообщал набег на лагерь ромов в Львове квалифицированно следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.



Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. Львовские полицейские задержали семь злоумышленников, причастных к нападению. В результате нападения на лагерь ромов четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.

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