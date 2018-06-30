Лидеры Мексики и Канады в пятницу обсудили ход пересмотра условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ответные пошлины на товары производства США. Об этом говорится в обнародованном заявлении администрации главы латиноамериканского государства, передает

“Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры, чтобы продолжить постоянный разговор, касающийся переговоров по NAFTA, — указывается в документе. — Кроме того, они обсудили меры, которые как Мексика, так и Канада приняли в ответ на введение пошлин со стороны США”.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.

Как сообщал власти Канады объявила о введении с 1 июля мер в ответ на американские пошлины.

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