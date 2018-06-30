В заключительных матчах группы G Кубка мира-2018 сборная Бельгии встречалась с Англией, а Панама - с Тунисом, передает со ссылкой на .

В матче бельгийцев с англичане решалась судьба первого места. Соперники выставили резервные составы и не прилагали особых усилий ради победы. Однако голу в исполнении Янузая, получил пас от Тилеманса, обыграл Роуза и забил красивым ударом в далекий высокий угол, Бельгия безумная радовалась.

В 1/8 финала соперником Англии стала Колумбия, Бельгия вышла на Японию.

Англия - Бельгия 0:1

Гол: Янузай, 51

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэхилл, Дайер, Александер-Арнолд (Уэлбек, 79), Роуз, Лофтус-Чик, Делфи, Варды, Решфорд.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален (Компани, 74), Шадли, Тилеманс, Дембеле, Азар, Янузай (Мартинес, 86), Феллайни, Батшуайи

Предупреждение: Тилеманс, 19 Дендонкер, 33

В параллельном поединке панамке забили первыми: Хосе Луис Родригес нанес удар из-за пределов штрафной - после рикошета мяч оказался в сетке. Мяч записал как гол в свои ворота Мэрья.

После перерыва тунисцы вырвали волевую победу Бен Юссеф после комбинационной игры сборной Туниса отправил мяч уже в пустые ворота. Голевая передача в активе капитана Хазри.

Хазри оформил дубль по системе гол и пас - он забил в пустые ворота после яркой передачи от Хаддада.

Панама и Тунис покинули турнир.

Панама - Тунис 1:2

Голы: Мэрья, 33, в свои ворота - Бен-Юссеф, 51, Хазри, 66

Панама: Пенедо, Мачадо, Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье, Гомес, Родригес, Годой, Авила (Арройо, 81), Барсенас, Торрес (Каммингз, 46)

Тунис: Матлути, Наггез, Бедуи, Мэрья, Хаддад, Скира, Бен-Юссеф, Шалай, Сассо (Бадри, 46), Слит (Халиль, 77), Хазри (Срарфи, 89)

Предупреждение: Авила, 78, Гомес, 80, Техада, 90 - Сассо, 44, Бадри, 71, Шалай, 90

Кубок мира-2018 стартовал 14 июня и завершится 15 июля.

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