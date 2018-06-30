Губернатор Липецкой области Олег Королев отметил в социальных сетях, Германия вылетела с ЧМ-2018 из-за развязывания двух мировых войн. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter политика и местные интернет-издания.

“Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались”, — отметил чиновник в Twitter 29 июня.

Через некоторое время Королев удалил твит о вылете сборной Германии и объяснил появление оригинального твита тем, что его якобы “кто-то опять наляпал” из зависти.

“Кто-то опять мне в Твиттере наляпал... теперь о немцах в футболе. Видно, этот „кто-то“ прочно завидует нам через продуктивное сотрудничество с Германией (инвестиции, СП и т.д.). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно”, — решил добавить губернатор.

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