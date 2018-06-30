Джерело з близького оточення Бреда Пітта розповіло, чому актор не шукає серйозних стосунків.







Останні кілька місяців Бреду Пітту приписували роман з професором Массачусетського технологічного інституту Нері Оксман. Ходили чутки, що між ними все серйозно - Нері віддала Бреду ключі від своєї квартири і запросила його в поїздку на дизайн-конференцію в Кейптаун.



Джерело з оточення актора стверджує зворотне: за його словами, Пітт не шукає серйозних стосунків.



«Бред ходить на побачення, але він не хоче серйозних стосунків, - розповідає інсайдер. - Він зосереджений на собі і своїй роботі, а весь вільний час намагається проводити з дітьми».



Зараз актор зайнятий на зйомках нового фільму Квентіна Тарантіно в Лос-Анджелесі. За словами джерела, діти актора - рідні Шайло, Нокс і Вів'єн і прийомні Меддокс, Пакс і Захара - живуть з Анджеліною Джолі і кілька разів в тиждень відвідують тата. Зустрічі тривають по кілька годин і проходять в присутності психолога.



«Бути батьком - найважливіша робота для Бреда, - додає інсайдер. - Він обожнює своїх дітей і завжди буде поруч з ними».



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