Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России, слова главы государства приводят члены президентского пула.





"Посмотрим", — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России, передаёт РИА Новости. При этом в утрате Крыма Украиной Трамп обвинил своего предшественника. "(Барак — ред.) Обама сделал это возможным", — сказал он.

Глава Белого дома дал подобный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран, как рассказали в Кремле, намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.

В четверг телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основывается эта информация.

Песков отметил, что Москва готова предпринимать шаги по нормализации отношений с Вашингтоном в той мере, в которой к этому готова американская сторона. При этом он не стал комментировать высказывания американского лидера о том, что улучшению отношений между странами мешают внутриполитические противоречия в Соединенных Штатах.

Напомним, как сообщал news24ua, полититический аналитик Андрей Головачев в комментарии предстоящей встречи заявил:

"Трампу и Путину будет о чем поговорить 16 июля. Но шансов договориться о чем либо почти нет. В энергетической геополитике, как правило, не ищут win-win компромиссов. Это жестокий мир, в котором действует простой закон грубой силы. Сила сейчас явно на стороне США. Спасти Россию может только стратегическое партнерство с Китаем, к которому она в последнее время стала отчаянно стремиться. Трамп и Помпео стремятся оторвать Россию от Китая и затащить ее снова в G-7, где надеются раздавить ее в дружественных объятиях. Если для этого необходимо будет закрыть глаза на аннексию Крыма, то Белый Дом готов будет закрыть. Предстоящая встреча Путина и Трампа - это чистой воды спонтанный экспромт. Но, как известно, любой экспромт имеет эффект и принесет плоды, только, если к нему очень долго готовятся. Поэтому, скорее только, результатом встречи будет взаимное разочарование сторон и последующее резкое ухудшение отношений США и России." - Заявил Андрей Головачев.



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