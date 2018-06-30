|"Посмотрим". Трамп публично допустил возможность признания Крыма российским
|30.06.2018 06:56
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым
частью России, слова главы государства приводят члены
президентского пула.
Глава Белого дома дал подобный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.
Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.
Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран, как рассказали в Кремле, намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.
В четверг телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основывается эта информация.
Песков отметил, что Москва готова предпринимать шаги по нормализации отношений с Вашингтоном в той мере, в которой к этому готова американская сторона. При этом он не стал комментировать высказывания американского лидера о том, что улучшению отношений между странами мешают внутриполитические противоречия в Соединенных Штатах.
Напомним, как сообщал news24ua, полититический аналитик Андрей Головачев в комментарии предстоящей встречи заявил: