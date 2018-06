Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он ожидает: в октябре или “может, чуть раньше” американские власти представят проект второго этапа снижения корпоративных налогов в стране. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox Business Network, информирует

“Одна из вещей, о которых мы раздумываем (сейчас), — это необходимость довести (корпоративный налог) с 21% до 20%”, — сказал Трамп, подчеркнув, что таким образом власти смогут предложить более низкие налоговые ставки для среднего класса. “Мы будем проводить второй этап (снижения корпоративных налогов в США)”, — заверил также американский руководитель, добавив, что проект реформы, “вероятно”, будет представлен в октябре или, “может быть, немного раньше”.

Закон о всеобъемлющей налоговой реформе США Трамп подписал в декабре прошлого года. Изменения стали одними из самых масштабных в истории страны, прежде подобная реформа являлась одним их ключевых предвыборных обещаний Трампа. Закон предполагал облегчение налогового бремени для разного рода налогоплательщиков, однако в первую очередь — для бизнеса, корпораций и предприятий.

В частности, он предусматривал радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц с 35 до 21%, а также снижал налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юрлиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% вместо прежних 35%.

Кроме того, документ предусматривал снижение налогов и для семи групп физических лиц в США (в том числе для молодежи и молодых семей). Также документ освободил ряд налогоплательщиков от так называемого минимального альтернативного налога (он представляет собой отдельную систему налогообложения доходов физических лиц в Соединенных Штатах, которая действует параллельно с обычным подоходным налогом).

.@realDonaldTrump: “We’ll be doing a phase two. We’ll be doing it probably in October, maybe a little sooner than that...One thing we’re thinking about is bringing the 21% down to 20.” pic.twitter.com/oQbFewN2RF