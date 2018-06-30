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Войнович о пенсионной реформе в РФ: Людей в очередной раз обдурят
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30.06.2018 07:04
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Президент РФ Владимир Путин найдет способ, как "утихомирить
ситуацию" с повышением пенсионного возраста, отметил российский
писатель Владимир Войнович. Войнович: Народ у нас терпеливый
Скриншот: Радио Свобода / YouTube "Как говорят знающие люди,
экономисты в первую очередь, пенсионную реформу отменить нельзя,
потому что она обусловлена действительно объективными причинами и
объективной необходимостью. Конечно, [президент РФ Владимир] Путин
выйдет и как-то утихомирит ситуацию. Ну, не 65, а 64 для мужчин. Не
63 для женщин, а 62… Не знаю как, но людей в очередной раз обдурят.
Народ у нас терпеливый", – отметил он.При этом Войнович не
стал исключать возможных протестов."Вообще все может быть. На чем
"зажигаются" огромные массы людей, это очень трудно предсказать и
еще труднее понять механизм этого процесса", – пояснил он.14
июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант
законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с
2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет
(к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно
соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не
одобряют предложенную реформу. Из-за этого рекордное число
граждан РФ готово к уличным протестам, а рейтинг
Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд
"Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей
Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных
акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным
ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые
профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения
митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы
пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.
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