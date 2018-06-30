Президент РФ Владимир Путин найдет способ, как "утихомирить ситуацию" с повышением пенсионного возраста, отметил российский писатель Владимир Войнович. Войнович: Народ у нас терпеливый Скриншот: Радио Свобода / YouTube "Как говорят знающие люди, экономисты в первую очередь, пенсионную реформу отменить нельзя, потому что она обусловлена действительно объективными причинами и объективной необходимостью. Конечно, [президент РФ Владимир] Путин выйдет и как-то утихомирит ситуацию. Ну, не 65, а 64 для мужчин. Не 63 для женщин, а 62… Не знаю как, но людей в очередной раз обдурят. Народ у нас терпеливый", – отметил он.При этом Войнович не стал исключать возможных протестов."Вообще все может быть. На чем "зажигаются" огромные массы людей, это очень трудно предсказать и еще труднее понять механизм этого процесса", – пояснил он.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рекордное число граждан РФ готово к уличным протестам, а рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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