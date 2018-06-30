Резолюция ООН в отношении российских войск в Молдове, в Приднестровье “О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова” запускает процесс масштабного решения вопроса вывода войск. Об этом завил глава МИД РМ Тудор Ульяновски, передает со ссылкой на Publika.md.

“Это документ исторической важности для Молдовы, что является несомненным успехом молдавской дипломатии. Впервые на столь высоком международном уровне признается, что вооруженные формирования и боеприпасы находятся на нашей территории незаконно и без согласия Кишинева”, — сказал Т.Ульяновски.

Отметим, что в резолюции ООН идет речь об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), это не касается миротворческих сил при участии России.

“Очень важно делать разграничение между миротворческими силами, которые находятся законно на территории Молдовы, и ОГРВ, которая является остатком бывшей советской 14-й армии. Это включает как личный состав, так и около 21 тыс. тонн боеприпасов, которые представляют большую опасность, в том числе — экологическую... Речь идет о безоговорочном выводе войск без всяких условий. Наоборот, вывод войск будет помогать политическому решению проблемы Приднестровья, без давления или угрозы применения силы”, — сказал министр.

“На последующих сессиях ООН мы сможем вынести на рассмотрение элементы Резолюции с целью получения поддержки для полного и безоговорочного вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова”, — сказал министр.

Как сообщал 22 июня Генассамблея ООН поддержала проект резолюции о “Полное и безоговорочное выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова”, его поддержали 64 страны, 15 проголосовали против, а 83 страны воздержались.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира