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США на территории КНДР обнаружили три тысячи ядерных и ракетных объектов
24.06.2018 16:38

На территории КНДР расположены приблизительно три тысячи объектов, которые связаны с ядерными и ракетными разработками. 

Эти оценки принадлежат властям США. Поэтому возможны трудности разного характера, например, с инспектированием и проверкой северокорейских объектов.
Напомним, что в конце мая, 24 числа, в Северной Корее был демонтирован ядерный полигон Пхунгери. Впоследствии в Пхеньяне сделали заявление, что КНДР готова начать работу над созданием безъядерного мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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