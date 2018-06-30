В Министерстве культуры Украины показали, как будет выглядеть Национальный музей Революции Достоинства в , передает со ссылкой на .

10 ноября 2017 начался международный архитектурный конкурс проектов на строительство этого музея. Независимое жюри выбирало лучшую работу между 66 заявок из 12 стран мира, в том числе Украины. Эксперты до завершения конкурса не знали кто является автором того или иного проекта. Победителем признали работу немецких архитекторов из Берлина Яна Кляйхуса и Йоганеса Кресснера.

По их проекту, Майдан Независимости и музей Революции Достоинства должен соединить пешеходная зона с зелеными насаждениями. Вдоль аллеи Героев Небесной Сотни также построят специальные места, где разместят стихийные памятники в честь погибших героев.

"Основная идея нашего варианта музея в том, что тот путь, который гость проходит по Майдану Независимости и аллеи Героев Небесной Сотни, продлевается на пандус музея. Фактически человек пройдет по тем местам, которыми тогда наступали протестующие. С самого музея открывается панорама на весь Майдан и на место тех выдающихся событий", - рассказал автор проекта-победителя Ян Кляйхус.

По мнению жюри конкурса, проект немецких архитекторов прекрасно передает символизм революции. Кроме того, здание содержит элементы современной европейской архитектуры.

"Мы назвали этот проект своеобразным украинским акрополем. Он действительно отчасти напоминает афинский акрополь. В здании музея своеобразные углы по бокам, которые будут гармонировать с Мемориальным комплексом. Форма стен музея символизировать ряды ребят, которые держали первую линию обороны, когда защищались от "Беркута". Эти ряды людей дали нам возможность сохранить наш городок свободы", - добавил министр культуры Евгений Нищук.

В феврале в Минкульте объявили победителей конкурса в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни". Ими стали архитекторы Ирина Волынец (Львов / Украина) и Мария Процик (Роттердам / Нидерланды).

По словам директора музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, строительство мемориала Героев Небесной Сотни начнут уже в этом году, а за музей возьмутся не раньше 2019-го.

"В этом году мы уже выделили на Национальный мемориал 200 миллионов гривен. Сейчас мы завершаем сметную документацию и через некоторое время начнем работу. Сооружение музея немного более сложный процесс и следовательно его строительство начнется уже в следующем году, когда на него будут выделены деньги ", - рассказал Пошивайло.

подписал закон о строительстве мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни 19 февраля. Мемориал станет частью Национального комплекса, который будет посвящен событиям Революции Достоинства.

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