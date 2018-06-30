Глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что аннексия Россией украинского Крыма произошла при президентстве Барака Обамы. Трамп: Обама допустил исключение России из "Большой восьмерки" за аннексию Крыма Фото: ЕРА Комментируя предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул, что намерен обсудить ситуацию в Украине и в Сирии, а также тему вмешательства РФ в американские выборы. По его словам, "мир, вероятно, ожидает деэскалация".Он добавил, что может говорить с Путиным на темы, "которые были упущены при [экс-] президенте [Бараке] Обаме".Трамп подчеркнул, что Обама "допустил" исключение России из "Большой восьмерки" за аннексию Крыма. На вопрос, признают ли США претензии РФ на украинский полуостров, президент США ответил: "Посмотрим".По данным The Globe and Mail, аналогичным образом Трамп отреагировал на вопрос о продлении США санкций против российских компаний и бизнесменов "Мы посмотрим на действия России" – заявил американский президент.Переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля в Хельсинки.Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.При этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 29 июня, что Путин на встрече с Трампом "будет готов еще раз повторить" о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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