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Трамп о признании Крыма российским: "Посмотрим"
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30.06.2018 07:52
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Глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что аннексия Россией
украинского Крыма произошла при президентстве Барака Обамы. Трамп:
Обама допустил исключение России из "Большой восьмерки" за аннексию
Крыма Фото: ЕРА Комментируя предстоящие переговоры с президентом
России Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул, что намерен
обсудить ситуацию в Украине и в Сирии, а также тему
вмешательства РФ в американские выборы. По его словам, "мир,
вероятно, ожидает деэскалация".Он добавил, что может говорить
с Путиным на темы, "которые были упущены при [экс-] президенте
[Бараке] Обаме".Трамп подчеркнул, что Обама "допустил" исключение
России из "Большой восьмерки" за аннексию Крыма. На вопрос,
признают ли США претензии РФ на украинский полуостров, президент
США ответил: "Посмотрим".По данным The Globe and Mail, аналогичным
образом Трамп отреагировал на вопрос о продлении США санкций против
российских компаний и бизнесменов "Мы посмотрим на действия
России" – заявил американский президент.Переговоры лидеров США
и РФ состоятся 16 июля в Хельсинки.Вице-президент США Майк
Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с
Путиным вмешательство Кремля в президентские выборы в США в
2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также
экономические отношения Соединенных Штатов и России.При этом
советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков заявил 29 июня, что Путин на встрече с Трампом "будет готов
еще раз повторить" о невмешательстве России в выборы в США,
если тема будет поднята американской стороной.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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