О возможности повысить минимальную зарплату можно будет сказать только в начале июля. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает со ссылкой на .

По словам Ревы, в настоящее время в бюджете нет средств для повышения минимальной зарплаты.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - отметил Рева, добавив, что повышение минимальной зарплаты потребует дополнительных перечислений средств из госбюджета в местные.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. На протяжении лета мы будем принимать серьезные меры в отношении "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что повышение минимальной заработной платы с апреля обошлось бы украинскому госбюджету минимум в 13 млрд гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира