В связи с непогодой 384 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", - говорится в сообщении.

Электричества лишились 157 населенных пунктов в Днепропетровской области, 104 - в Киевской, 33 - в Винницкой, 26 - в Полтавской, 15 - в Кировоградской, 14 - в Запорожской, 12 - в Херсонской, 10 - в Черкасской, восемь - в Николаевской и пять в Луганской областях.

Сейчас восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

Как сообщал svodka.net ранее, ночью четверг, 28 июня, 144 населенных пунктов в пяти областях Украины лишились электроэнергии в связи с непогодой, в том числе дождем и порывами ветра.

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