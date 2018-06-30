У тихоокеанского побережья Мексики, в 88 км от штата Халиско произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США, передает

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших при подземных толчках не сообщается.

Ранее, 18 июня, департамент сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований сообщил о подземных толчках близко от Мехико. В сообщении говорилось, что землетрясение произошло искусственным образом, в результате празднования жителями мексиканской столицы гола сборной Мексики в ворота команды Германии во время матча на ЧМ-2018.

Как сообщал на Галапагосских островах проснулся вулкан.

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