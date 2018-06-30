Депутат нелегитимной Государственной Думы России от КПРФ Леонид Калашников выступил с угрожающим заявлением о высокой вероятности переворота в Украине, который организуют прокремлевские силы перед выборами, передает со ссылкой на .

Не скрывая своих имперских взглядов, он выразил надежду на то, что для совершения этого преступления и посягательства на целостность Украины будет довольно человеческих ресурсов. Свою бредовую идею представитель оккупантов выразил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

План страны-агрессора Калашников попытался "оправдать" фейком о том, что из-за гонений из Украины в Российскую Федерацию сбежало 2 млн людей, а оставшимся гражданам, имеющим пророссийскую позицию, грозит физическая ликвидация на стадионах.

"Но мне кажется, там есть и другие люди, которые могут другие перевороты совершать. Я тут говорил несколько раз, меня упрекали: "К чему ты призываешь?" Мне кажется, вот за эти пять лет, что происходят в Украине, вызревают и другие силы, которые думают, вероятно, что сейчас выборами в Украине уже ничего не сделаешь. Видимо, придется к каким-то другим мерам прибегать. Надеюсь, что этих людей сейчас в Украине немало и они найдут какой-то выход из положения. В том числе Россия им поможет", — угрожающе подытожил российский коммунист.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира