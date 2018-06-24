|ЧП в Бангладеше: разбился пассажирский автобус, погибли 11 человек
|24.06.2018 16:38
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Представители полиции Бангладеш подтвердили гибель 11 человек в результате ДТП с участием двух транспортных средств - пассажирского автобуса и грузового автомобиля.В сообщении полиции по этому поводу представлено следующее сообщение: - "в 360 км к северо-западу от Дакки пассажирский автобус по неустановленным причинам столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 11 человек погибли, еще семеро получили ранения, все они госпитализированы".
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