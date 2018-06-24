Государственная фискальная служба констатирует, что в последнее время украинцы все чаще пробуют протащить через границу евробляхи на польских номерах по поддельным доверенностям.

Только за минувшую неделю Волынские таможенники изъяли три автомобиля нарушителей, сообщает пресс-служба ГФС, передает со ссылкой на .

В частности, по липовым доверенностям два наших соотечественника намеревались пересечь границу на Passat и Octavia. А поляка поймали на попытке въехать на чужом . Он также предъявил таможенникам доверенность, заверенную несуществующим нотариусом.

Примечательно, что обнаруженные подделки были подписаны тремя совершенно разными польскими нотариусами: из Люблина, Лодзя и Слубице. Автомобили нарушителей, оцененные суммарно в 350 тыс. грн., арестовали. А их водителям грозит штраф на ту же сумму.

Подделывают все

Между тем, юристы уверяют, что поддельные доверенности – отнюдь не ноу-хау перегонщиков, просто таможенники стали чаще обращать внимание на предъявляемые документы. Хотя ни сейчас, ни прежде выявить «липу» никаких сложностей не представляло. Как, однако, и найти людей, которые помогут оформить фейковый документ.

«Выявить ненастоящую доверенность для таможенника так же просто, как определить поддельные доллары кассиру в банке. В большинстве случаев они понимают, с чем имеют дело, как только берут документ в руки», - убежден адвокат ЮК «Де-Юре» Андрей Павлишин.

Эксперты предполагают, что рост количества выявляемых подделок не связан ни с изменением схемы ввоза, ведь «липовые» документы всегда были в ходу, поскольку позволяют существенно сократить расходы на процедурную часть. Ни с качеством работы самих таможенников. Вероятнее только, говорят они, что хрупкое «взаимопонимание» между сторонами процесса по какой-то причине нарушилось. Да и вопрос евроблях, откровенно говоря, всем уже порядком надоел.

«Работа с таможней отлично налажена, будь это не так, в Украину не ввозили бы столько евроблях. Ведь лишь около 3% таких машин ездят по стране по «белым» документам. Остальное – сплошные подделки. Некоторые из них могут похвастаться очень хорошим качеством, но от этого они не становятся подлинными», - убежден руководитель Association of Troubleshooters Сергей Креймер.

Жадность против здравого смысла

Эксперты уверены, что бравурные пресс-релизы ГФС не имеют ничего общего с реальной картиной. И говорят, что причина повышенной бдительности таможенников кроется скорее только в совершенно распоясавшихся перегонщиках.

«Сколь ни были бы наши таможенники лояльны к деньгам, когда в течение часа границу пытаются пересечь три автомобиля с доверенностями от одного и того же нотариуса, закрыть глаза на подделки они не могут», - предполагает Креймер.

К тому же, на минувшей неделе польская сторона передала нашей таможне список всех реально работающих в стране нотариусов, добавляет он. Так что выявлять подделки теперь гораздо проще, чем прежде. А закрывать глаза на вопиющие фейки с выдуманными нотариусами, напротив, сложнее.

Народная тропа

Между тем, попыток протащить через границу «липу» меньше не станет. Ведь иначе еробляхи в Украины в принципе не завозятся. А оформить все документы надлежащим образом дорого, долго и очень хлопотно.

Поясняя все тонкости серого бизнеса, Сергей Креймер делится забавным кейсом. Не так давно таможенники арестовали автомобиль его клиента, пытавшегося въехать в Украину на автомобиле своей гражданской супруги из Бельгии. Сотрудники ГФС не стали объяснять причины ареста, невзирая на тот факт, что машина и все документы на нее были в полном порядке.

«Чтобы отбить автомобиль понадобились юристы в Украине. А для них – полный пакет заверенных документов. Только подготовка, пересылка и перевод бумаг заняли около 7 недель и стоили около €300», - рассказал он.

Потому-то легально ввозить бляхи в Украину никто даже и не пробует. Кроме, разумеется, реальных иностранцев, въезжающих в страну по делам или в качестве туристов. Но таких совсем немного по сравнению с общим потоком еврономеров.

Куда проще приобрести недостающие бумаги у «специалистов». За €50-150 можно купить доверенность, а полный пакет документов с техпаспортом и талоном техосмотра обойдется в сумму порядка €300. Причем, говорят эксперты, сделать это можно и в Украине – объявления о продаже вполне неплохих подделок есть даже на OLX.

Вот только даже очень качественная «липа» пройдет проверку только самого невнимательного эксперта. Как бы ни старались умельцы, скопировать все защитные элементы они не в состоянии. Да и в случае сомнений, таможенник или полицейский всегда может поймать автомобиль на время проверки, и отправить требование на родину евробляхи. Так что даже так называемые «непробиваемые» доверенности на деле можно проверить.

«Ко мне часто обращаются «счастливые» владельцы евроблях с просьбой помочь. Истории как одна, похожи друг на друга: каждый честно заплатил деньги, получил полный пакет бумаг и заверения в их подлинности. Однако их машины потом все равно арестовывают при попытке пересечь границу за подделку документов», - резюмирует Креймер.

Чиновники тянут резину

Между тем, вопрос евроблях в Украине решать никто не торопится. А все озвученные прежде инициативы нардепов и чиновников так и погибают на уровне идей. То ли чиновникам не хватает политической воли, то ли они боятся накануне выборов не угодить сторонникам или противникам еврономеров.

Недавно в Верховной Раде даже был зарегистрирован законопроект, предлагающий наделить полномочиями для решения наболевшего вопроса . Ведь в марте 2018-го Гройсман вызвался за месяц урегулировать все спорные моменты и выдать украинцам готовый механизм легализации уже ввезенных евроблях и порядок их ввоза в будущем.

В частности, депутаты предлагают поручить правительству разработать соответствующие порядки в месячный срок, а затем отчитаться перед Верховной Радой о результатах проделанной работы. Впрочем, пока не ясно, поддержат ли затею автора законопроекта его коллеги.

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