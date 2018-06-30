Во Всемирной торговой организации к США относятся несправедливо, заявил американский президент Дональд Трамп. По словам Трампа, если США и выйдут из ВТО, то не сейчас Фото: EPA По словам американского президента, если это и произойдет, то "не сейчас". В то же время Трамп подчеркнул, что к США в ВТО относятся "несправедливо".Издание Axios со ссылкой на источники 29 июня сообщило, что Трамп может сделать заявление о выходе США из Всемирной торговой организации.По закону США не могут выйти из ВТО без одобрения Конгресса.В апреле Трамп написал в своем Twitter: "Посмотрите, насколько плоха для США Всемирная торговая организация". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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