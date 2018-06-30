Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший, который в течение последних трех лет возглавлял американскую дипломатическую миссию в прибалтийской республике, подал в отставку из-за недовольства высказываниями президента Дональда Трампа о союзниках Вашингтона в Европе. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на публикацию посла в Facebook, которую он распространил только между друзей (изданию удалось получить доступ к посту), сообщает

“ДНК сотрудника внешнеполитической службы запрограммирована на поддержку политики, и мы с самого начала учимся тому, что если когда-нибудь наступит такой момент, когда вы больше не сможете это делать,... нужно уходить в отставку. Я служил шести президентам и 11 госсекретарям, я никогда не думал, что это меня настигнет”, — написал дипломат.

“Для президента говорит, что Евросоюз „был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку“, или что „НАТО тоже плоха, как НАФТА“, не только неверно действительно, но и доказывает мне, что пришло время уходить”, — подчеркнул Мелвилл.

Американский посол добавил, что оставит свой пост “охотно и с глубокой благодарностью”. Последним рабочим днем Мелвилла будет 29 июля. Администрация США, отмечает издание, пока еще не нашло ему замену.

Госдепартамент официально не прокомментировал отставку своего посла в Эстонии. Один из высокопоставленных собеседников издания во внешнеполитическом ведомстве отметил: “Это многое значит, когда тот, кто добился только в своей карьере, говорит: „Я не могу делать это больше“. Я просто пытаюсь понять, кто следующий”.

Издание добавляет, что этот пост американского посла удивил нескольких чиновников Госдепартамента, которые сотрудничали с Мелвиллом и описывали его как “непревзойденного профессионала”.

Как сообщал Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии.

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