Сегодня, 30 июня, жителям большей части Украины стоит ожидать неприятной погоды, однако некоторым повезет больше

Об этом сообщают синоптики передает

Так, жителям северной Украины стоит ожидать пасмурной погоды с осадками. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Ночью подобный показатель будет на уровне 15-16 по Цельсию.

В то же время восточные области Украины ожидают сильные осадки без молний и гроз. Днем столбик термометра будет показывать 29-31 градус тепла, а ночью около 19-23 выше ноля.

Центральные и южные области Украины также ожидает непогода и большие осадки. Днем воздух прогреется до 22-29 тепла. Ночью подобный показатель упадет до 15-22 по Цельсию.

Жителям западной Украины повезет больше – стоит ожидать немного облачной и теплой погоды. Каких-либо дождей не предвидится. Днем столбик термометра будет показывать 15-21 по Цельсию, а ночью около 12-17 тепла.

Жителям столичного региона стоит ожидать пасмурной и облачной погоды. Однако, это не помешает нагреться воздуху до 19-21 градуса тепла. Ночью подобный показатель будет на уровне 15-17 по Цельсию.

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