Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об
ухудшении погодных условий в Украине 30 июня. В южных, центральных
и восточных областях кое-где град и грозы, сообщили в ГСЧС Фото:
ЕРА "Предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине. 30
июня кое-где грозы, в южных, центральных и восточных областях
кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях
кое-где сильные дожди", – сказано в сообщении.Также
отмечается, что днем в северных областях грозы, кое-где град и
шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской
области сильный дождь.
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