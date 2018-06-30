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В Украине сегодня ожидаются грозы, дожди и град – ГСЧС
30.06.2018 08:40
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в Украине 30 июня. В южных, центральных и восточных областях кое-где град и грозы, сообщили в ГСЧС Фото: ЕРА "Предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине. 30 июня кое-где грозы, в южных, центральных и восточных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных областях кое-где сильные дожди", – сказано в сообщении.Также отмечается, что днем в северных областях грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской области сильный дождь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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